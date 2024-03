Politiet frykter milliardutgifter ved grønn omstilling: – Svært utfordrende

I et høringssvar til Klimautvalgets utredning om klimapolitikken for de neste tiårene, hvor karbonprising blir trukket fram som et bærende prinsipp, legger PFT vekt på at det kommer til å koste, skriver Politiforum.

– For at politiet skal lykkes med klima- og miljøarbeidet, er det viktig at dette skjer som en del av en langtidsplan. En utfordring med dette er at budsjettene for politiet settes ett år av gangen, og at det dermed er krevende å ha langsiktighet innen økonomi, skriver organisasjonen i sitt svar.

Politiets bilpark er stor og for det meste fossil. Skal den omstilles, vil det bli dyrt. PFT sier det vil kreve milliardinvesteringer. I tillegg legger PFT vekt på at det vil kreve store investeringer i politiets bygningsmasse om de skal nå miljøkravene.

Ifølge høringssvaret er dette i seg selv «svært utfordrende gitt de økonomiske rammebetingelser for etaten».

(NTB)