Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

De fleste steder har lover som gir husokkupanter rettigheter etter 30 dager. Dette har en venezuelansk migrant oppdaget og fortalt om i en viral TikTok-video. Den unge mannen har frekkhetens nådegave, men i sak har han rett. Kombinert med president Joe Bidens forsømmelser på grensen kan husokkupanter omtrent bli umulige å fjerne når de først er inne.

Financial Times

Apples iPhone er én av verdens mest innovative og populære gadgets. Men iPhone har også 65 prosent av det amerikanske smarttelefonmarkedet etter omsetning, og den tette teknologiske integrasjonen i Apples økosystem truer med å forvrenge konkurransen i tech-verdenen. Dette er grunnlaget for det amerikanske Justisdepartementets rettssak.

Die Welt

De grønne vil innføre fartsgrense på motorveiene, sosialdemokratene vil øke skattene for de rike, mens kristendemokratene vil ha pliktår for ungdom. Uansett hva problemet er, har partiene samme løsning. Det etterlater et behagelig inntrykk av at ingenting forandrer seg.

Dagens Industri

Det er forløsende å høre erkebiskop Martin Modéus når han tar for seg de kulturkristne i Sveriges Radios Søndagsintervju. Han taler om vekten av alle dem som befinner seg i Kirkens periferi, men som likevel beholder relasjonen av grunner som skifter. De er Kirkens virkelige sentrum.