WSJ: – Joe Bidens politikk bidrar til strømkrise

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Prognosene for etterspørsel etter elektrisitet i USA har doblet seg på et år. De største synderne er nye datasentre, subsidierte fabrikker og elbiler som myndighetene har heiet frem. Samtidig blir kjernekraft- og fossile brenselskraftverk avviklet i raskt tempo. Joe Bidens klimapolitikk bidrar til den gryende strømkrisen.

Financial Times

Donald Trump har kalt innvandrere for dyr, advart mot blodbad hvis han ikke vinner og hyllet kongresstormerne fra 6. januar 2021. Trump og lignende skikkelser i Europa er annerledes enn de fascistiske bevegelsene på 1920- og 1930-tallet, men det er mulig å finne fellestrekk.

Die Welt

FN-kommisjonen for kvinners rettsstilling har gitt Saudi-Arabia formannskapet for ett år ved akklamasjon. Dette er til å le av. En saudiarabisk diplomat skal altså overvåke rettigheter som hans eget hjemland tråkker på. Vesten bør vurdere å trekke tilbake en del av midlene til FN.

Dagens Industri

Den som bygger bedrifter drømmer ofte om at livsverket skal bestå. Da er stiftelser et interessant alternativ – med danske Novo Nordisks utrolige utvikling som et positivt eksempel. Legemiddelgiganten har lenge vært kontrollert av en stiftelse. Sannsynligvis har dette bidratt til at forskerne har kunnet arbeide i fred selv om legemiddelforskning er en svært usikker virksomhet.