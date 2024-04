Ukraina melder om stort angrep mot energiforsyningen

Angrepene rettet seg mot både varme- og vannkraftverk, opplyser nettoperatøren Ukrenergo.

– I løpet av natta angrep russerne igjen energifasiliteter i et massivt og sammensatt angrep. Varme- og vannkraftverk i de sentrale og vestlige regionene ble skadd, skriver Ukrenergo på Telegram.

Videre påpekes det at det ble gjennomført flere nødavstengninger i Dnipropetrovsk-regionen sørøst i landet.

Det ukrainske forsvaret hevder at Russland sendte 60 droner, og at 58 av disse ble skutt ned, og at også 26 av 39 raketter ble avskåret.

– Fienden gjennomførte et kraftig rakett- og luftangrep mot drivstoff- og energisektoren i Ukraina. De tok i bruk flere typer raketter og droner, sier en ikke navngitt kommandør ifølge Reuters.

Flere regioner

DTEK, Ukrainas største private strømselskap, melder om angrep mot tre varmekraftverk.

– Utstyret ble hardt skadd. Etter at angrepet tok slutt, begynte strømteknikere å reparere skadene, melder DTEK på Telegram.

Regionale myndigheter melder om russiske angrep mot infrastruktur i Kamjanske-distriktet nære byen Dnipro. Minst en person meldes såret.

Ukrianas energiminister Herman Halusjtsjenko sier at strømanlegg i regionene Dnipropetrovsk, Poltava og Tsjerkasy ble angrepet med droner og raketter fredag morgen.

Distributøren Jasno opplyste denne uka at DTEK har mistet rundt 50m prosent av kapasiteten etter russiske angrep.

Gjentatte angrep

Fredag har ukrainsk TV også meldt om eksplosjoner i regionene Ivano-Frankivsk og Khmelnytskyj, og i Dnipro etter at det ble observert russiske krysserraketter.

Russland har gjennomført flere omfattende angrep mot det ukrainske strømnettet under krigen, det største av dem forrige fredag, har gjort stor skade på anlegg for generering og frakting av strøm.

Ukraina har følgelig blitt nødt til å stanse strømeksporten og er blitt avhengige av import. Forrige vinter rettet Russland mange og store angrep mot det ukrainske strømnettet. Millioner av ukrainere ble i perioder stående helt eller delvis uten strømtilgang.

(NTB)