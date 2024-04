Tadsjikiske myndigheter skal ha pågrepet ni personer etter Moskva-terroren

Myndighetene mener at personene har bånd til gjerningspersonene bak angrepet og til ISIS-Khorasan (ISIS-K). Alle ni ble pågrepet mandag i byen Vakhdat og har siden blitt overført til hovedstaden Dusjanbe, opplyser kilden.

Det var fredag for en uke siden at væpnede menn gikk til angrep i konserthallen Crocus utenfor Moskva. 143 mennesker ble drept, og nærmere 100 er savnet.

IS har tatt på seg ansvaret for angrepet, men Russland hevder å ha beviser som peker i retning av at gjerningspersonene hadde bånd til ukrainske nasjonalister. Både Ukraina og USA avviser dette.

Fire menn som allerede er pågrepet og mistenkt for å ha utført angrepet, er tadsjikiske statsborgere. Også sju andre er pågrepet, og noen av disse kommer fra Tadsjikistan.

Landet er medlem i den russisk-ledede militæralliansen CSTO og er også vertskap for en russisk militærbase. Tadsjikiske myndigheter har pågrepet familiene til de mistenkte skytterne slik at russiske etterforskere kan gjøre avhør av dem i Dusjanbe, opplyste kilder til Reuters tidligere i uka.

Tadsjikistan har muslimsk majoritetsbefolkning og grenser til Afghanistan. Landets 10 millioner innbyggere er svært avhengige av bidrag fra tadsjikere som har emigrert til Russland for å jobbe. Økonomien kollapset etter en borgerkrig på 1990-tallet.

