The Economist: – Ikke kopiér USAs proteksjonisme

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Ingen sak er for stor og ingen sak er for liten for Capitol Hill. En tverrpolitisk gruppe ønsker å pålegge AM-radio i alle biler som selges i USA, og gruppen er i ferd med å få flertall i Kongressen. En sikrere oppskrift å øke prisen på elbiler kan man ikke tenke seg.

Financial Times

Jesus sa at hans kongedømme ikke var av denne verden. Dermed avslo han å ta den politiske rollen mange av hans støttespillere forventet av ham. I dag ser religionen ut til å innta motsatt rolle. Den har ikke fått mindre, men mer innflytelse over politikken.

Die Welt

Allerede i 2016 ble partiet SPD advart om at Putin ikke kunne stoppes med samhandel og tilnærming. Hva har sosialdemokratene lært av det? Gruppeleder Rolf Mützenich snakker om behov for kompromiss og innrømmelser på begge sider. Dette passer Kreml veldig godt.

The Economist

Europeisk økonomi er ikke akkurat kjent for å være dynamisk, men nå er den preget av direkte stagnasjon. Den trues både av energikrisen, økende import fra Kina og økt toll dersom Donald Trump blir amerikansk president. Nå må Europa unnlate å kopiere USA og Kinas proteksjonisme.