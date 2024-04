Financial Times: – Vær varsom med AI-euforien

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Joe Biden foreslår en rekke skatteøkninger. State of the Union-talen inneholdt de vanlige oppfordringene om at de rike skal betale sine rettmessige andel i skatt. Men presidenten bør undersøke dataene fra skattemyndigheten IRS. Den øverste prosenten på inntektstoppen bidrar med 45,8 prosent av all amerikansk inntektsskatt.

Financial Times

Ny uke, nye rekorder i det amerikanske aksjemarkedet. Uansett om du ser på AI som den neste tulipanboblen eller den neste forbrenningsmotoren, er det grunn til å være varsom med markedets AI-eufori. Som alle store boblehistorier formidler det nyeste teknologinarrativet en følelse av uunngåelighet.

Die Welt

Siden Hamas-massakren i Israel 7. oktober har det intellektuelle klimaet i Tyskland tydelig forverret seg. Venstresiden snakker om antirasisme for å skjule sin egen antisemittisme, og altfor mange lar seg lure.

The Economist

Når våren blir til sommer, er det frykt for at Russland vil gjennomføre en stor ny offensiv, slik de gjorde i fjor. Ukrainas evne til å avverge dette angrepet virker mye mindre sikker nå enn den gjorde da. Derfor trenger landet å mobilisere flere tropper og bygge mer robuste forsvarslinjer langs fronten.