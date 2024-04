WSJ: – Ingen skal sparkes bare fordi man er hvit

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Ulovlig diskriminering er ulovlig selv når det blir pakket inn i et omsvøp av likestilling og inkludering. En føderal ankedomstol har opprettholdt en dom til fordel for en hvit, mannlig sykehusleder. Han fikk sparken mens arbeidsplassen styrket satsingen på mangfold. Ingen skal sparkes bare fordi man er hvit.

Financial Times

Fremtiden er uviss for det privateide Thames Water etter at aksjonærene sa nei til å skyte inn ny egenkapital. Det innebærer at selskapet på ny kan komme i offentlig eie etter at Margaret Thatchers regjering privatiserte det for 35 år siden. Krisen viser at eksperimentet med å privatisere naturlige monopoler har slått feil.

Die Welt

Engasjement hos den jevne innbygger blir gjerne sett på som et gode i seg selv. Et blikk på tysk historie viser at det er en feilslutning. Statlig finansiering av det såkalte sivilsamfunnet er intet bevis for et sterkt demokrati.

The Economist

Smelting av isen i Antarktis handler ikke bare om pingvinene. Det kommer alarmerende tegn på forandringer i verdens største fryseboks. Det vil ha uventede konsekvenser for resten av verden.