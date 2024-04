Jeff Bezos liker sine luksusleiligheter. Nå har Amazon-grunnleggeren og verdens nest rikeste mann, med en formue på over 2.000 milliarder kroner punget ut for nok en eksklusiv eiendom i Miami, ifølge Bloomberg.

Eiendommen, som ligger på den menneskeskapte øya Indian Creek Island, kjøpte han for rundt 90 millioner dollar off-market, skriver avisen. Det tilsvarer litt over 975 millioner kroner etter dagens kurs.



Huset Bezos har kjøpt ble ifølge eiendomsregisteret sist solgt for 2,5 millioner dollar i 1998. Dersom dette stemmer har den forrige eieren, bankmann Javier Holtz, opplevd en verdistigning på spinnville 3.600 prosent.

Flyttet fra Seattle

Dette er mangemilliardærens tredje eiendomskjøp på øya i Sør-Florida på kort tid. Senest i August kjøpte Bezos en annen, mindre eiendom, den gang til «bare» 700 millioner kroner. Han har også en tredje eiendom som som ble anskaffet for 79 millioner dollar, drøyt 900 millioner dollar.

Bezos skal angivelig rive disse to husene for å bygge nytt, mens han inntil videre vil bo i den nyeste og dyreste eiendommen. Dette skjer etter at han i november annonserte at han flytter fra Seattle, som i lang tid har vært hans hjemstat. Varmere klima og nærhet til familien, men også lavere skatter skal ha vært grunnen.

«Billionaire Bunker»

Øya, som heter Indian Creek, kalles ikke «Billionaire Bunker» uten grunn. Tidligere quarterback Tom Brady, finansmann Carl Icahn og ekteparet Ivanka Trump og Jared Kushner er blant dem som har bosatt seg i ett av USAs mest eksklusive nabolag. «Billionaire Bunker» består for det meste av en enorm golfbane, og bare rundt 40 boliger.

EKSKLUSIV: Øya Indian Creek Island har bare rundt 40 tomter. Alt annet er golfbane. Pilen viser en av Bezos' andre eiendommer på øya. Foto: Google Maps

Bezos, som ifølge Forbes er god for rett under 200 milliarder dollar, har tjent sin formue på netthandelsselskapet Amazon, og satt inntil nylig som toppsjef i konsernet. I det siste har imidlertid 60-åringen cashet ut betydelige deler av sine aksjer i selskapet han grunnla.

Bezos har hittil i år kvittet seg med 50 millioner Amazon-aksjer, og fått inn nesten 90 milliarder kroner på salgene. Samtidig har aksjekursen styrket seg med 20 prosent siden nyttår.

Yacht-problemer

Miami-kjøpet er ikke 60-åringens dyreste kjøp. I 2020 kjøpte han en ni mål stor eiendom i Beverly Hills for svimlende 165 millioner dollar – 1,7 milliarder kroner i dagens valuta. Det er heller ikke lenge siden kan kjøpte eiendommer i Washington D.C. og Hawaii. Fra før har han boliger i Manhattan, Seattle og Texas, sistnevnte på samme tomt han skyter opp sine Blue Origin-raketter.

Sist, men definitivt ikke minst, skal Bezos ha brukt minst 500 millioner dollar, vel 5,2 milliarder kroner, på en ny superyacht. Yachten skal ha blitt levert i fjor, men ferden ut fra rederiet i Nederland var ikke uten problemer.

Båten er 106 meter lang, 15 meter bred og har tre store master, hvor den høyeste rager 127 meter over havoverflaten. Dermed måtte en historisk bro demonteres for å slippe forbi gigayachten.