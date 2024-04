Verdensbanken: Milliardskader på Gazas kritiske infrastruktur

Beløpet er på over 201 milliarder norske kroner, og tilsvarer 97 prosent av den samlede økonomiske produksjonen på den okkuperte Vestbredden og Gaza i 2022, ifølge Verdensbankens midlertidige skadevurdering, som er utredet i samarbeid med FN.

De enorme ødeleggelsene skyldes ikke bare israelske bomber, raketter og granater, men også kontrollert sprengning ved hjelp av dynamitt og miner, utført av israelske bakkestyrker. The New York Times har dokumentert at hoteller, moskeer, universiteter, FN-skoler og hele nabolag er jevnet med jorda på denne måten.

I alt 25 av de 36 sykehusene på Gazastripen er satt ut av drift etter israelske angrep, og de resterende er overfylt av syke og sårede og mangler det meste.

