Masteroppgave-saken: Nord universitetet dekker Kjerkols advokatutgifter

– Vi står overfor en såpass spesiell situasjon at det er naturlig for Kjerkol og hennes medforfatter å søke juridisk bistand, sier Kjerkols advokat Marianne Klausen til TV 2.

Klausen var i to perioder leder av Felles klagenemnd for studentsaker, som er den høyeste instansen studenter kan anke en klagesak til, utenom domstolene. Hun måtte gå av i fjor etter avsløringer om at hun var oppnevnt i strid med loven.

Behandles neste uke

Kjerkol er anklaget for å ha kopiert tekst fra andre i masteroppgaven sin, som hun leverte ved Nord universitet i 2021.

Nemnda for studentsaker ved universitetet skal behandle anklagene onsdag neste uke.

Nord universitet kommer ikke til å offentliggjøre hva de kommer fram til, men Kjerkol har tidligere uttalt at det vil være naturlig for henne å gjøre det selv.

Nord universitet betaler regningen

Kommunikasjonssjef Andreas Førde ved Nord universitet bekrefter overfor Khrono at universitetet vil dekke Kjerkols advokatutgifter etter gjeldende satser.

Ifølge universitets- og høyskoleloven § 4–8 nr. 5. og § 4–9 nr. 6 er universiteter og høgskoler forpliktet til å betale advokatutgifter for studenter. Dette omfatter saker hvor det innstilles eller vedtas utestenging ved fusk og politiattestsaker med merknad.

Advokatutgiftene skal ifølge loven dekkes etter sats for offentlig salær, som er på 1215 kroner per time fra 1. januar 2024. Det er ikke noe tak på antall timer.

Ifølge Nord universitet behandlet nemnda 19 fuskesaker i 2023. Kun én av sakene endte med frikjennelse.

