Die Welt: – Hykleri på høyt nivå

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Mandag måtte Iran betale prisen for sin krigføring med stedfortredere i Midtøsten. Da ble general Mohammad Reza Zahedi drept i et droneangrep. Nå må Det hvite hus stå fast ved sin alliertes side i stedet for å kritisere den israelske regjeringen.

Financial Times

Om litt over to uker vil India starte verdens største demokratiske prosess. Da skal nærmere én milliard velgere gå til valgurnene. Men under statsminister Narendra Modi har myndighetene i stadig større grad slått ned på opposisjonspartiene og retten til fri ytring.

Die Welt

Iran fører en åpen krig for å utslette Israel. Nå er regimet i Teheran opprørt over angrepet på en general i landets revolusjonsgarde fordi det angivelig er brudd på internasjonal rett. Det er hykleri på høyt nivå, omtrent like ille som det Moskva klarer å lire av seg.

Dagens Industri

Postnord ønsker ikke å fortelle hvordan det økonomiske totalbildet ser ut, men krever likevel økonomisk støtte for å håndtere en del av virksomheten sin, nemlig brevdistribusjonen. Det er dristig. Postnord skal ikke subsidieres av statskassen for å håndtere sin kjernevirksomhet.