Nato-land gir tommel opp for å gå videre med Stoltenbergs Ukraina-plan

På Natos utenriksministermøte ga Nato-landene tommel opp for å gå videre og utarbeide en konkret plan som kan vedtas på toppmøtet i Washington i juli, opplyste Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Planene innebærer at alliansen skal ha en større rolle i koordineringen av støtten til Ukraina.

Flerårig Ukraina-fond

Stoltenbergs forslag er også at det opprettes et eget, femårig fond for militær støtte til Ukraina.

Ifølge en rekke medier er det snakk om et fond på nærmere 1200 milliarder kroner.

Stoltenberg vil ikke gå i detaljer om planene, men sier:

– Vi må gjøre støtten mindre avhengig av frivillige, kortsiktige bidrag og ha mer fokus på langsiktige forpliktelser, sier Stoltenberg.

Ifølge Nato-sjefen vil det gjøre støtten både mer forutsigbar, robust og effektiv.

– Men vi trenger også umiddelbar støtte til Ukraina. Derfor har jeg bedt allierte om å trappe opp bidragene, framholder han – med klar adresse til USA.

Der har Trump-supportere i månedsvis hindret en større støttepakke til Ukraina.

Advarsel til Putin

Opprettelsen av et slikt fond vil bety at Natos medlemsland må spytte mer i kassen. For Norges del kan det være snakk om opp mot 20 milliarder kroner.

Norge støtter likevel helhjertet opp om Stoltenbergs planer.

– Dette er kloke og gode forslag for å gjøre støtten til Ukraina mer bærekraftig og effektiv. For Ukraina er det også et tydelig steg på veien mot et Nato-medlemskap, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap).

Et langsiktig fond innebærer samtidig en klar advarsel til Russland.

– Moskva må forstå at de ikke kan oppnå sine mål på slagmarken. Og de kan ikke vente på at vi gir opp, slår Stoltenberg fast.

Linjeskifte

Omleggingen kan bety at Nato for første gang sender våpen og ammunisjon direkte til Ukraina.