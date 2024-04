Frankrike og Russlands forsvarsministre snakket sammen

Samtalen er den første kontakten mellom de to siden oktober 2022. På agendaen sto terrorangrepet i Moskva som IS har tatt på seg skylden for, og Russlands krigføring i Ukraina.

Frankrikes forsvarsminister Sébastien Lecornu sa til sin russiske motpart Sergej Sjojgu at Frankrike alltid er beredt til å bekjempe terrorisme og at landet er klar for hyppigere samtaler for å «bekjempe denne trusselen på så effektivt vis som mulig», heter det i en uttalelse fra det franske forsvarsdepartementet.

En gren av den ytterliggående islamistgruppa IS har sagt at de sto bak terroraksjonen for knappe to uker siden. Russland har imidlertid hevdet at ukrainske nasjonalister sto bak angrepet, og at de fikk støtte fra flere vestlige lands etterretningstjenester.

Ifølge nyhetsbyrået Tass har russisk påtalemyndighet onsdag sendt forespørsler til USA, Tyskland, Frankrike og Kypros, angivelig for å få informasjon om disse landenes mulige delaktighet i terrorangrepet.

