Kreml talsmann Dmitrij Peskov viser til at Nato er involvert i krigen i Ukraina, og at alliansen fortsetter sin utvidelse østover mot grensen til Russland.

Dette innebærer at forholdet mellom Russland og Nato har utviklet seg til et nivå som kan betegnes som direkte konfrontasjon, mener han.

– Nato er allerede involvert i konflikten rundt Ukraina og fortsetter å flytte seg mot våre grenser og utvide sin militære infrastruktur mot våre grenser, sa Peskov til journalister torsdag.

Hevder seg lurt av Vesten

Russlands president Vladimir Putin mener at Russland ble lurt av Vesten etter den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen ved å bryte et løfte om at Nato ikke skulle utvide ved å slippe de tre baltiske landene inn i forsvarsalliansen. Litauen, Estland og Latvia var alle en del av Sovjetunionen.

Vestlige land avviser dette og viser til at landene var i sin fulle rett til å ta et demokratisk valg om å slutte seg til Nato etter flere tiår med kommuniststyre.

Nato mener også at den militære støtten til Ukraina handler om å sikre at landet forblir uavhengig og demokratisk i møte mot russisk aggresjon. Russland mener på sin side at dette gjør Nato til en part i krigen.

I februar uttalte Putin at en direkte konflikt mellom Russland og Nato vil innebære at verden er et skritt unna tredje verdenskrig.

Finland holder stengt

Samtidig opplyser den finske regjeringen i det ferske Nato-medlemmet at landet forlenger stengningen av grensestasjonene mot Russland på ubestemt tid. Finland har flere ganger forlenget stengningen etter at svært mange papirløse asylsøkere har tatt seg til grensen.

I tillegg er grenseovergangene for sjøtrafikk ved Haapasaari, havnen i Nuijamaa og Santio, stengt for fritidsbåter fra og med 15. april.

– Finske myndigheter ser på dette som en langsiktig situasjon. Vi har ikke sett noe denne våren som kan føre til at vi kan konkludere med at situasjonen har endret seg meningsfullt, sier innenriksminister Mari Rantanen i en uttalelse torsdag.

Fra 15. april i år er det kun mulig å fremme søknader om internasjonal beskyttelse ved andre grenseoverganger for sjøtrafikk og ved grenseoverganger for flytrafikk.

Også sent i fjor stengte finnene grens idet antallet asylsøkere fra Somalia og Syria som krysset ved grensen til Russland, økte.

Finland har anklaget Russland for bevisst å sende flyktninger til finskegrensen, noe russiske myndigheter benekter.

(NTB)