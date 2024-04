Nato-land lover mer luftforsvar til Ukraina

Det opplyser Nato-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag etter et to dager langt utenriksministermøte.

Der møtte også Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba, som tryglet Nato om mer antiluftskyts, særlig luftvernsystemet Patriot.

Kuleba peker på at Nato-land har mer enn 100 Patriot-systemer på lager.

– Dette er bare et spørsmål om politisk vilje, slår han fast.

– Allierte forstår at det haster, særlig når det gjelder luftforsvar. Flere allierte har lovet å sjekke sine lagre, sier Stoltenberg.

Flere løfter

Situasjonen på slagmarken i Ukraina er alvorlig, framholder han.

Den siste tiden har Russland latt bomber, missiler og droner regne over Ukraina, og flere steder har de russiske styrkene greid å trenge fram. Samtidig har ukrainerne i lengre tid slått alarm om at de mangler både ammunisjon og luftvern.

Ifølge Stoltenberg har det i løpet av Natos utenriksministermøtet kommet flere løfter om våpenhjelp til Ukraina.

Blant annet har Tyskland satt av 600 millioner euro, om lag 7 milliarder kroner, Storbritannia vil gi 10.000 droner, mens Frankrike skal sende flere stridsvogner.

Langsiktig plan

– Men vi må gjøre enda mer og mobilisere mer støtte i de nærmeste dagene og ukene, konstaterer Stoltenberg.

Nato-sjefen jobber også med å få et mer robust rammeverk for langsiktig støtte til Ukraina på plass, herunder et flerårig fond.

– Men vi trenger å gjøre begge deler, understreker han og retter en sterk oppfordring til alliansens medlemmer.

– Dersom Nato-allierte gir det de burde, er jeg sikker på at Ukraina greier å stå imot Russland, sier Stoltenberg.

