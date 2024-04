Fremtidens skatteinnkreving

Avviklingen av selve skattetrekkskontoen er det nok få som er uenige i. For utenlandske selskaper med rapporteringsforpliktelser i Norge vil avviklingen av selve skattetrekkskontoen være positivt. Det kan ta lang tid å få opprettet en skattetrekkskonto, og bankgaranti kan være kostbart. Men forflytningen av selve forfallsdatoen for innbetaling av forskuddstrekket vil nok skape en større debatt.

Utfordringer for utenlandske selskaper

For at Skatteetaten skal vite når det aktuelle trekket forfaller til betaling, og når eventuelle forsinkelsesrenter skal beregnes fra, vil den nye ordningen kreve at arbeidsgivere oppgir opplysninger om tidspunktet for lønnsutbetaling i a-meldingen. Det vil etableres et nytt obligatorisk felt for disse opplysningene.

For en norsk arbeidsgiver som håndterer og utbetaler lønn vil en direkte betaling av forskuddstrekket og rapportering av lønnsdato i a-meldingen neppe skape problemer, men for utenlandske selskaper som har oppdrag i Norge og som har skyggerapporteringsforpliktelser, såkalt «shadow payroll»-forpliktelse, kan dette skape større utfordringer når lønnen utbetales i utlandet. I tilfeller der det foreligger skatteplikt for de ansatte i Norge, er det den utenlandske arbeidsgiveren som er forpliktet til å foreta og innbetale forskuddstrekk.

En side av saken er at innbetaling av forskuddstrekk fra utlandet i svært få tilfeller lar seg gjøre innen en virkedag etter lønnsutbetalingen, men en annen side er at det ofte også tar tid å fastsette inntektsgrunnlaget for hva som skal skattlegges, og derfor er gjenstand til forskuddstrekk i Norge. Ofte må det foretas en allokering av inntekten. Noen ganger en oppgrossing for ansatte på nettolønn. Dette klarer man neppe å få i stand innen en virkedag fra lønnsutbetaling i utlandet, og man kan stille spørsmål ved om dette har vært med i vurderingen rundt de nye endringene.

Gevinst for arbeidsgivere

Det er heller ikke foreslått endringer i innbetaling av arbeidsgiveravgift, som vil innebære at de nåværende reglene som innbetaling annen hver måned fremdeles gjelder for arbeidsgiveravgiften. For å forenkle prosessen kan det stilles spørsmål om også ikke arbeidsgiveravgiften bør ha samme forfallsdato.

Endringen er en del av arbeidet med fremtidens innkreving, og har estimert en netto gevinst for arbeidsgivere på cirka 95 millioner kroner pr. år, fra foreslått oppstart 1. januar 2025. Denne summen tar ikke hensyn til eventuelle økte kostnader ved nødvendige tilpasninger for større lønnsutbetalere ved første innføring av endringene, og departementet oppfordrer derfor til tilbakemeldinger fra aktører som vil bli påvirket av disse endringene. Her håper jeg forfallsdatoen blir tatt opp som en utfordring. Høringsfristen er 5. juni.