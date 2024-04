Dermed slutter han seg til en lang rekke vestlige politikere som den siste tiden har kritisert Israels krigføring.

– Bli ferdig med det, og la oss gå tilbake til freden, og slutt å drepe folk, sa Trump i et intervju med den konservative radioreporteren Hugh Hewitt torsdag.

Ekspresidenten sa at Israel «taper PR-krigen», og at det israelske militæret ikke burde publisere opptak av sine angrep.

– De offentliggjør de frykteligste, mest avskyelige videoene av bygninger som faller ned. Og folk ser for seg at det er mange mennesker i de bygningene, og det liker de ikke, sa Trump.

Han kom nylig med lignende kritikk i et intervju med den israelske avisa Israel Hayom. Her sa han at Israel må bli ferdig med krigen, og at landet mister mye støtte rundt om i verden.

CNN siterer en av journalistene som gjorde dette intervjuet, og som etterpå sa at Trumps uttalelser sjokkerte dem. De satt angivelig igjen med et inntrykk av at både Trump og sittende president Joe Biden med sin retorikk vender ryggen til Israel.

Advokat sår tvil om kausjon

Ellers på «Trump-fronten» ber delstatsadvokaten i New York, Letitia James, eks-presidenten bevise at selskapet han bruker for å stille en milliardkausjon, faktisk har nok midler til å betale.

Trump har blitt beordret til å betale en bot på 454 millioner dollar, noe han i februar hevdet han ikke var i stand til. I forrige uke fikk han imidlertid utsatt betalingsfrist mot at han stiller en kausjon på 175 millioner dollar – om lag 1,9 milliarder norske kroner – innen ti dager. Denne garantien stilte han mandag denne uken.

Trump har brukt selskapet Knight Specialty Insurance Company som kausjonist. Nå ber delstatsjustisministeren om ytterligere detaljer om den avtalen. Hun opplyste torsdag at Trump må bevise at selskapet har nok midler til å betale hvis Trumps anke ble avvist.

Det blir et rettsmøte om saken 22. april. Trump-advokat Chris Kise sier i en uttalelse at spørsmål om kausjonen er grunnløse.

Donald Trump er ilagt boten for å ha blåst opp verdier i selskapet sitt for å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper – og for å ha redusert dem for å slippe skatt.

Kausjonen hindrer New Yorks justisminister fra å gå etter Trumps eiendommer, deriblant skyskraperen Trump Tower i New York, det enorme golfanlegget i Westchester og eiendommen Mar-a-Lago i Florida.

(©NTB)