Hovedleden i havna er sperret av vrakrester etter at konteinerskipet Dali mistet motorkraft og styring og kjørte inn i Francis Scott Key-broen i slutten av mars. Dette førte til at broen kollapset i Patapsco-elva.

Planene for gjenåpning ble presentert av Hærens ingeniørkorps (USACE) torsdag, dagen før president Joe Biden besøker ulykkesstedet. Ifølge ingeniørene vil en mindre led innen fire uker kunne håndtere noe skipstrafikk.

Åpnet sideleder

Mengden biler, lette lastebiler, jordbruksutstyr og anleggsmaskiner som går via havna i Baltimore gjør den til en av de travleste i USA. Det meste av trafikken er stanset etter brokollapsen.

Tidligere i uka åpnet to sideleder, som kan brukes av nødetater, taubåter og lektere. De er imidlertid for små for større lasteskip.

Havna vil ifølge USACE ha full kapasitet med en over 200 meter bred og 15 meter dyp led innen utløpet av mai.

Fire veiarbeidere som var på broen da den kollapset, er fortsatt savnet. Ytterligere to er funnet omkommet, mens to kom fra det i live.

Maersk/Panama

Blant andre flaskehalser i skipstrafikken opplyser Maersk fredag at rederiet fra 10. mai igjen vil seile gjennom Panamakanalen på sin rute mellom den amerikanske østkysten og Australia, ettersom regntiden avhjelper problemet med lav vannstand på den viktige handelsruten.

Av meldingen som er sendt ut via Marketwire vil OC1-ruten gå tilbake til sin gamle rotasjon som var på plass før tillegget av Panama-jernbaneforbindelsen, som fases ut i slutten av mai, skriver rederiet.

(NTB/TDN Direkt)