Ukraina: Flere fly ødelagt i droneangrep mot russisk flyplass

Han sier også at vinduene hadde blitt blåst ut i en bygård, men nevnte ikke flybasen.

Vanligvis velinformerte russiske militærbloggere omtaler også et ukrainsk droneangrep mot en militærbase i Morozovsk, men de hevder at ingen ble drept på flybasen og at ingen fly ble skadd.

Dronekrig

Droner har blitt stadig mer sentrale i Ukraina-krigen. Langs den 1000 kilometer lange fronten er situasjonen relativt statisk, og billige droner brukes av begge land til å slå ut dyrt militært utstyr.

Russland har brukt massevis av iranskproduserte Shahed-droner til å angripe byer og tettbodde strøk i Ukraina, mens ukrainerne har utviklet en liten og raskt voksende forsvarsindustri som produserer droner, blant dem undersjøiske, som har vist seg å være effektive.

Droneangrepene er blitt trappet opp mot russiske områder de siste månedene. Tirsdag traff ukrainske droner den sentrale Tatarstan-regionen, rundt 1100 kilometer fra grensen mellom landene.

Ifølge Ukraina traff angrepet et større oljeraffineri og en fabrikk der eksplosive droner blir montert. Nyhetsbyrået Reuters har analysert bilder fra stedet og konkludert med at informasjonen stemmer.

Russland gjennomførte i forrige uke et stort angrep med 99 droner og raketter mot ukrainske energianlegg over hele landet. Natt til fredag hevder det ukrainske luftforsvaret å ha skutt ned 13 droner som ble avfyrt mot regionene Odesa, Zaporizjzja og Dnipropetrovsk, men fem raketter ble ikke skutt ned. Skadeomfanget er uklart.

Zelenskyj lover opprustning

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holdt torsdag et møte med sine fremste offiserer om produksjonen av angrepsdroner og utstyr til å stanse angripende droner.

– Møtet førte til klare nedskrevne avtaler med produsenter, tydelig finansiering og klare frister for levering, sa han.

Myndighetene vil nå fokusere på «stabil og tiltakende» rakettproduksjon, sa han videre.

Zelenskyj sa også at det etter en vurdering av stillingene ved fronten viser seg at Ukraina har «klart å stabilisere våre stillinger», trass i at de er underlegne Russland i både våpen og personell.

