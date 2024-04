DI: – Skattelette trengs for å skape vekst

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Kritikerne av støtte til Ukraina sier at krigen i Europa er et sidespor som fjerner oppmerksomheten fra overhengende trusler i Asia. For Japan ser det annerledes ut. Der forstår man at en russisk seier kan oppmuntre kinesisk imperialisme.

Financial Times

Mye av den økonomiske veksten i Storbritannia bygger på hovedstaden. Men med større lokalt selvstyre kan sekundære bysentre bidra til vekst andre steder i landet. Én nøkkel er en ordførerreform som kan gi tydelige politiske ledere lokalt.

Die Welt

Tysk økonomi står fast i stagnasjon på andre året. Hvis ikke infrastrukturen blir bedre og byråkratiet blir bygget ned, er landets velstand i stor fare. Tyskland må bli mer attraktivt for utenlandsk arbeidskraft, og mer penger må gå til utdanning, forskning og utvikling.

Dagens Industri

Vekst kan ikke bare snakkes frem – den krever reformer. Én av de viktigste er reduksjon av de aller høyeste skattene. Den høyeste marginale skattesatsen på inntekter påvirker ikke bare lønnstakere, men i stor grad også bedriftseiere. Nå kommer kanskje den siste sjansen på flere år til å senke den.