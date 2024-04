Flere store taiwanske industrielle selskaper vurderer å etablere et andre hovedkontor utenlands for å sikre at de kan fortsette driften i tilfelle et kinesisk angrep, skriver Financial Times.

Planene, som i de fleste tilfeller er foreløpige, viser ifølge avisen hvor langt selskaper er villige til å strekke seg for å verne om sine forsyningskjeder.

– Vi har kunder som ser på eller planlegger å etablere et andre hovedkontor. Selskapene er i industrien og ser etter beliggenhet for et andre hovedkontor i Sørøst-Asia, i tilfelle det oppstår en nødsituasjon i Taiwan, for å gi dem et alternativt kommandosystem de umiddelbart kan aktivere, sier Rauniei Kuo, som er partner og leder for KPMGs family office-divisjon i Taiwan.

Taiwanske produsenter har gjennom tiår dannet ryggraden i globale forsyningskjeder for elektronikk og tilhørende komponenter, og er på vei inn i markeder som industriell automatisering, medisinsk utstyr og elbiler.

Truer med å annektere

Ifølge flere Financial Times-kilder involvert i planleggingen er Lite-On og Qisda blant selskapene som vurderer et andre hovedkontor – selv om en talsperson for sistnevnte avviser slike planer. Selskapene produserer elektroniske komponenter og utstyr rettet mot både forbrukere, telekommunikasjon, biler og medisinsk bruk.

Kina hevder Taiwan er kinesisk territorium, og truer med å annektere øya dersom Taipei motsetter seg en forening på ubestemt tid. Taiwanske eksperter anser et kinesisk angrep som usannsynlig på kort sikt, men økt press fra Beijing og militær skremselstaktikk har ifølge avisen ført til at mange utenlandske selskaper – og kunder av taiwanske selskaper – har iverksatt beredskapsplanlegging.

Samtidig har høyere kostnader i Kina, handelskrigen mellom USA og Kina, samt kundekrav om å «ta ned» Kina-risikoen eksempelvis fått Apple-leverandørene Foxconn og Pegatron til å ekspandere i Sørøst-Asia fremfor India, Mexico, USA og Europa.

– Diskusjoner har startet

Taiwan-sjefen for et globalt konsulentselskap hevder overfor Financial Times at mange selskaper fortsatt hovedsakelig fokuserer på geografisk mangfold i produksjonen – og at beredskapsplaner kommer senere.

– Men diskusjoner om et reservehovedkvarter har startet øverst i de største konsernene. Vi oppfordrer våre kunder i det minste til å gjenskape noen hovedkontorfunksjoner på en annen lokalisering, sier sjefen – som ikke vil stå frem med navn.

– Du må spørre deg selv: hvis en konflikt tvinger oss til å stoppe driften i Taiwan i seks måneder eller et år, kan vi overleve? Du trenger ikke investor relations der, men klarer deg ikke uten finans, lønn og kundefordringer, fortsetter han.