Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Joe Biden og Demokratene elsker å øke skattene fordi de påstår at USAs rike ikke betaler sin rettmessige andel. Problemet er at de fleste velgere ikke aner hvor mye de rike betaler i skatt. 42 prosent av skatteinntektene kommer fra de 1 prosent rikeste.

Financial Times

Det skaper bekymring i Washington at Kina er på full fremmarsj i Latin-Amerika. I Kongressen har Republikanere og Demokrater gått sammen om lovgivning som vil styrke amerikansk handel og investeringsvilje i regionen. Den muligheten bør utnyttes, for Kina vil ikke la seg be to ganger.

Die Welt

Frem til nå har Israel hatt stor suksess i kampen mot Hamas. Alt vil være forgjeves dersom terrororganisasjonen får lov til å hente seg inn igjen. Hamas må knuses for å få en varig våpenhvile.

Dagens Industri

Konflikten mellom Israel og Hamas har pågått i over et halvt år. Israel har utvilsomt rett til å forsvare seg etter terrorangrepet den 7. oktober i fjor, men Benjamin Netanyahus regjering har overskredet grensen for hva som kan anses som proporsjonalt selvforsvar.