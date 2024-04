EUs generaldomstol har annullert sanksjonene mot milliardærene Mikhail Fridman og Petr Aven, skriver Financial Times.

Avisen karakteriserer dommen som et hardt slag for EUs sanksjonsregime mot Moskva. Regimet har rettet sanksjoner mot over 1.700 enkeltpersoner og over 400 juridiske enheter og beskyldt dem for å sette i stand eller gjør Russlands invasjon av Ukraina mulig.

Ifølge dommen kan det være «en viss nærhet mellom Petr Aven og Mikhail Fridman og Vladimir Putin eller hans følge», men EU «har ikke klart å bevise» at de to «har støttet handlinger eller politikk» som har skadet Ukraina, støttet russiske nøkkelpersoner eller tjent på deres beslutninger.

Aven og Fridman er de mest profilerte russerne som har fått EU-sanksjonene omgjort. Tre mindre kjente forretningsmenn fikk sine sanksjoner opphevet i september, før det samme skjedde med tech-gründeren Arkady Volozh i mars.

Bank, olje og telekom

Fridman vokste opp i Sovjetunionen, i Lviv i vest-Ukraina, en by kjent for sine anti-russiske holdninger og sin ledende posisjon i ukrainsk nasjonalisme. Han bygde opp en formue i bank og energi før president Vladimir Putin kom til makten, og forvalter i dag denne via det Luxembourg-registrerte private equity-selskapet LetterOne.

Gjennom LetterOne har Fridman eierposter i den tyske olje- og gassprodusenten Wintershall Dea (som han er i ferd med å selge til Harbour Energy) og den internasjonale mobiloperatøren Veon. Han er også største aksjonær i Alfa Group, investeringsselskapet som har eierposter i den russiske matvarekjeden X5 og Alfa Bank – den femte største banken i Russland.

Ifølge Bloombergs milliardærindeks er Fridman verdens 154. rikeste, med en formue som er anslått til 13,4 milliarder dollar.

Fridman flyttet til London for snart ti år siden, men returnerte til Moskva i oktober med forretningspartner German Khan. Verken han eller Aven, som har et latvisk pass og bor i Latvia, vil kommentere saken overfor Financial Times.

– Kan sette presedens

Mange av EU-sanksjonene mot oligarker har vært basert på at de «støttet handlinger og politikk som undergraver eller truer Ukrainas territoriale integritet, suverenitet og uavhengighet», men domstolen mener intet av dette er tilstrekkelig underbygget.

Avisen understreker at dommer i EUs generaldomstol kan ankes, men mener samtidig at annulleringen av Fridman/Aven-sanksjonene kan sette presedens for andre ankesaker.