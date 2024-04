Flertallet av velgere ser på Trumps hysjpengesak som alvorlig

Det viser en meningsmåling Ipsos har gjort på vegne av nyhetsbyrået Reuters. Rundt 64 prosent av velgere som deltok i undersøkelsen svarer at anklagene mot Trump er «noe alvorlige», sammenlignet med 34 prosent som svarer at anklagene ikke er alvorlige. Resten av dem som ble spurt sier de er usikre eller unnlot å svare.

Neste uke begynner rettssaken mot Trump der han står anklaget for å ha betalt hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.

Rettssaken er den første av totalt fire straffesaker mot Trump, som håper å gjøre comeback i Det hvite hus til høsten.

Jusseksperter har sagt at de tre andre straffesakene mot Trump, som involverer anklager om valgfusk og feilbehandling av graderte dokumenter, er betydelig mer alvorlig enn de påståtte hysjpengene.

Meningsmålinger fra Reuters/Ipsos viser at enhver strafferettslig dom kan ramme presidentdrømmen til Trump, som er låst i et tett kappløp med sittende president Joe Biden om sjefsstolen.

(NTB)