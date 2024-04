Trump-medarbeider dømt til fengsel

76 år gamle Weisselberg, som har jobbet for Trump-familien i over 50 år, har erkjent at han løy under ed da han vitnet i straffesaken mot Trump Organization høsten 2022.

Weisselberg fikk også en dom på 100 dagers fengsel i januar i fjor etter å ha erkjent skatteunndragelse. Erkjennelsen kom han med i august 2022, og straffen ble mild fordi han gikk med på å vitne i saken mot Trump Organization i ukene som fulgte.

Vitnemålet til den tidligere finansdirektøren bidro til at Trump Organization ble kjent skyldig på alle punkter av tiltalen.

(NTB)