DI: – Supersyklus som bare har begynt

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Syv lusne cent. Det var fjorårets gjennomsnittlige realøkning i timelønn når man justerer for inflasjon. President Joe Biden skylder på næringslivet for prisøkningen. Men det er Biden selv som er arkitekten bak inflasjonsproblemet.

Financial Times

Tusenvis av importerte kjøretøyer tårner seg opp ved havner i Europa. Mange av dem er kinesiske elbiler, for nå faller salget for både BYD og Tesla. Det er en illustrasjon på at den grønne transportrevolusjonen har mistet piffen.

Die Welt

Om ikke så mange år er det grunn til å tro at store husdyrbestander vil bli forbudt av dyreetiske grunner. For forbrukerne vil kjøtt fremstilt i laboratorier være løsningen. I dag blir mye av dette kjøttet produsert i Nederland og solgt til Singapore, men det europeiske forbrukermarkedet bør utvikles.

Dagens Industri

Tirsdag lyktes investeringsbanken Goldman Sachs i å senke hele den børsnoterte forsvarssektoren i Europa. Verdsettelsene skaper mer nedside enn oppside når vi nærmer oss 2025, hevdet bankens analytiker. Men den som løfter blikket vil se at sektoren er inne i en supersyklus som antagelig bare har begynt.