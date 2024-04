WSJ: – Joe Biden må ikke ofre forholdet til Israel

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Iran kan komme til å angripe Israel. Det har fått Biden-administrasjonen i Washington til å ta til fornuften, og det er på høy tid. Joe Biden må ikke ofre forbindelsene til Israel for å vinne stemmer fra velgerne i Dearborn, Michigan.

Financial Times

Helt siden lanseringen i 2021 er Aukus-samarbeidet blitt møtt med fiendtlighet og skepsis. Kina har ment at sikkerhetspakten mellom Australia, Storbritannia og USA er et farlig grep som forsterker regional spenning. I virkeligheten bevarer pakten den strategiske balansen i stillehavsregionen.

Die Welt

Ved avslutningen av den muslimske fasten har sosialdemokraten Nils Schmid fra Baden-Württemberg møtt De grå ulvene, en tyrkisk fascistbevegelse som sprer hat mot kurdere mot jøder. Selv mener Schmid det er verdifullt å holde dialog med flere miljøer. Se for deg reaksjonene om det var tyske høyreekstremister Schmid hadde møtt.

Dagens Industri

I Sverige roser vi oss selv for organisasjoner like flate som de Ikea-pakkene vi selger over hele verden. Teoretisk sett er det helt logisk, men dessverre begynner denne selvoppfattelsen å sprekke. Den er til og med et selvbedrag.