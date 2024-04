Halvparten villig til å kutte velferd for å satse på Forsvaret

Norge bør bruke mer penger på forsvaret, også om det skulle gå utover velferdsgoder og/eller gi økt skattetrykk, mener 50,7 prosent i undersøkelsen som InFact har gjort for ABC Nyheter.

31,3 prosent svarte nei, mens 18 prosent sier vet ikke.

Målingen ble gjennomført før regjeringen la fram den varslede storsatsingen på Forsvaret fredag sist uke.

Resultatene viser at forsvarsviljen er stor, mener valgforsker og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

– Det er interessant at det er store forskjeller når det gjelder aldersgrupper med tanke på om de vil ha økt satsing også når de blir minnet om at det kan gå ut over velferden. Da er faktisk et flertall av de yngste ikke for økte forsvarsbevilgninger lenger. Dette kan vitne om at etter Russlands Ukraina-invasjon tolker ikke de yngste det slik at også vi i Norge må ha et sterkere forsvar, sier han.

Prioriteringen av Forsvaret har størst støtte hos eldre. I aldersgruppen over 65 år svarer 61,5 ja. For de yngste, aldersgruppen 18–29 år, er oppslutningen på 24,6 prosent.

1.035 personer har svart på undersøkelsen, som ble gjennomført som automatiske telefonintervjuer. Feilmarginen er 2,0 til 3,0 poeng.

