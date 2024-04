Die Welt: – Tysk forbud mot bilkjøring i helgene

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Mandag møter Donald Trump i hysjpengesaken i New York, som USAs første ekspresidenten tiltalt i en kriminalsak. Saken om utbetalingen er imidlertid et juridisk tvilstilfelle som aldri burde ha vært i retten.

Financial Times

Jernbane er én av de mest miljøvennlige måtene å frakte folk og varer på. Men svært få land har klart å gjøre togtransporten både driftssikker og forutsigbar. Japan og Sveits har imidlertid klart å kombinere koordinering, langsiktig planlegging og innovasjon.

Die Welt

Av klimahensyn kan det bli nødvendig å innføre kjøreforbud for privatpersoner i helgene. Det har samferdselsminister Volker Wissing åpnet for, selv om han skjønner at det aldri vil bli innført. Hans problem er at han ikke klarer å få ned utslippene på andre måter. Kjernekraft er en åpenbar løsning, men den muligheten stanser hos De grønne.

The Economist

Det israelske forsvaret snakker om å angripe de fire gjenværende Hamas-bataljonene i Gaza. Det er en oppskrift på katastrofe. Rundt 1,5 millioner har søkt søkt tilflukt i Gaza, og Israel har ikke lagt frem en plan for å beskytte dem.