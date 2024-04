DI: – Israels sak er vår

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Irans droneangrep er nok et tilfelle av at USAs avskrekking ikke fremstår troverdig. President Joe Biden hadde advart Teheran mot å angripe, men Iran gjorde det likevel. Amerikansk tilbakeholdenhet etter 7. oktober har bare oppmuntret Iran til å presse på.

Financial Times

De tre seneste årene har vært preget av inflasjonsbekjempelse, og få sentralbanker har kommet seg gjennom med troverdigheten i behold. Spesielt vanskelig har det vært for Bank of England. Ben Bernankes gjennomgang som ble offentliggjort på fredag, er én mulighet til å adressere sentralbankens svakheter.

Die Welt

Aydan Özoğuz er sosialdemokratenes visepresident i Forbundsdagen. I en tweet har hun spurt hvorfor Israel måtte provosere frem Irans angrep på landet. Hun gir altså Israel skylden for at landet blir angrepet av et terrorregime. Det er å snu tingene på hodet.

Dagens Industri

Man kan med all rett være opprørt over hvordan Israel og statsminister Benjamin Netanyahus håndtering av krigen mot Hamas. Men konflikten med Iran er noe helt annet. Den er eksistensiell for Israel, som trenger full støtte fra Vesten. Israels sak er vår.