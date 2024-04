Norge undertegner avtaler om CO2-lagring med fire EU-land

Det har tatt flere år å få avtalene – såkalte Memorandums of Understandings (MoU) – på plass. Avtalene gjør det mulig å sende CO2 som skal lagres, over landegrensene.

Mandag ble avtalene undertegnet på EUs uformelle energiministermøte, dit også Norge var invitert.

– En milepæl

Signeringen er en milepæl i arbeidet med satsingen på karbonfangst og -lagring (CCS), sier energiminister Terje Aasland (Ap).

– Klimautfordringene går på tvers av landegrenser, derfor er det også helt avgjørende for at vi får på plass løsninger for grensekryssende transport av CO2. Dette er en viktig dag for klimaet, norske energiinteresser og vår satsing på karbonfangst- og lagring. Norsk sokkel er klar for å ta imot CO2, sier han.

Aasland var ikke selv til stede på møtet. I stedet deltok statssekretær Elisabeth Sæther (Ap).

Interessen øker

I landene rundt Nordsjøen vokser interessen for å fange og lagre karbon. Det har blant annet det norske Langskip-prosjektet, som ligger fremst blant fullskala fangst- og lagringsprosjekter i Europa, bidratt til, ifølge Aasland.

Blant annet har selskapet Yara investert i et større karbonfangstanlegg på sin fabrikk i Sluiskil i Nederland. Her kan 800.000 tonn CO2 fanges årlig.

Også den danske kraftprodusenten Ørsted satser stort på karbonfangst og -lagring (CCS). Fra 2026 skal de fange minimum 430.000 tonn CO2 i året ved to av sine avfallsforbrenningsverk.

Avtaler med Norge

Begge selskapene har nå inngått avtaler om lagring av karbonet på den norske havbunnen med Equinor-selskapet Northern Lights.