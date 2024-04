Større økonomisk vekst enn ventet i Kina

Analytikere som Reuters har spurt, hadde sett for seg en vekst på 4,6 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Veksten på 5,3 prosent var dermed langt høyere enn forventningene.

På kvartalsbasis økte bruttonasjonalproduktet 1,6 prosent fra siste kvartal i fjor til første kvartal i år. Her hadde analytikerne forventet en vekst på 1,4 prosent.

Den kinesiske regjeringens mål er en BNP-vekst på rundt 5 prosent for inneværende år. Mange analytikere mener det kan være et ambisiøst mål og som kan komme til å kreve ytterligere økonomiske tiltak for å oppnås.

