På «grønn» USA-reise med næringslivet

Kronprinsen åpnet med å delta på et frokostmøte om temaet i San Francisco mandag formiddag. Samme kveld skulle han holde åpningstale på næringslivskonferansen «Norway and California Business Festival» i samme by, ifølge Kongehusets program.

– Det er noe helt spesielt med Bay Area. Kombinasjonen av universiteter og forskningsinstitusjoner i verdensklasse med entreprenørånd, håp og stort potensial har resultert i et unikt økosystem som gjør dette området til et globalt knutepunkt for innovasjon, sa kronprinsen.

– Jeg er glad for at så mange norske selskaper er med på dette besøket, og jeg ser frem til å se nye norsk-californiske partnerskap vokse fram som et resultat av dette, sa han i sin åpningstale.

Andre temaer på rundreisen er problemstillinger rundt havvind, og elektrifisering av fergetrafikken.

Med på reisen er næringsminister Jan Christian Vestre og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung, i tillegg til en næringslivsdelegasjon.

Formålet med besøket er ifølge regjeringen å fremme næringssamarbeid innenfor grønn omstilling og digitalisering.

