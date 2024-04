Bane Nor forteller at de er i gang med å rette feilen, men varsler at dette vil ta tid og de venter ikke å komme med en ny oppdatering om situasjonen før klokken 12 tirsdag.

Trafikken på Hovedbanen og lokaltoget mellom Spikkestad og Lillestrøm vil bli berørt av signalfeilen. Vy varsler at de vil sette inn shuttlebusser på strekningen.

(©NTB)