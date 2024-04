Nattens viktigste økonominyheter

Kinas økonomi vokste 5,3 prosent i første kvartal. Veksten var langt høyere enn forventningene. Analytikere som Reuters har spurt, hadde sett for seg en vekst på 4,6 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år.

På kvartalsbasis økte bruttonasjonalproduktet 1,6 prosent fra siste kvartal i fjor til første kvartal i år. Her hadde analytikerne forventet en vekst på 1,4 prosent.

Ulike støttepakker for Ukraina og Israel

Representantenes hus' speaker Mike Johnson varsler at det denne uken skal stemmes over separate støttepakker, ikke en felles pakke, for Ukraina og Israel.

En pakke er allerede vedtatt i Senatet og har en samlet ramme på 95 milliarder dollar, i overkant av 1000 milliarder kroner. Den omfatter støtte til Israel, Ukraina og andre allierte. Det hvite hus, demokratene og republikanere i Senatet har ønsket at det er denne pakken som skal legges fram til avstemning i Representantenes hus, men Johnson varsler at pakken blir delt opp. Det skjer etter motstand fra konservative republikanere og Donald Trump, som blant annet ikke vil gi bevilgninger til Ukraina, men lån.

USAs presidentpar tjente 6,7 millioner kroner

USAs president Joe Biden og førstedame Jill Bidens samlede inntekt endte i fjor på 620.000 dollar, eller 6,7 millioner kroner, en økning på 7 prosent fra året før. Paret betalte 23,7 prosent føderal inntektsskatt. Det viser selvangivelsene som Biden-paret la fram i natt norsk tid.

Fire femdeler av Biden-ekteparets inntekt kom fra Joe Bidens jobb som president og Jill Bidens jobb som lærer på Northern Virginia Community College. Den øvrige delen av inntekten stammer fra renteinntekter fra investeringer, pensjon og en vederlagsordning for bokutgivelser. Andelen føderal skatt av Joe Bidens inntekt var omtrent på samme nivå som foregående år. Selvangivelsene viser også at Biden-paret donerte 20.477 dollar, så vidt over 223.000 kroner, til veldedighet.

