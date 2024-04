DI: – Gjengdrap truer den sosiale tilliten

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

I Senatets hjelpepakke for Ukraina, Israel og Stillehavsområdet ligger det inne en økning i produksjonen av Patriot-missiler, fra 550 til 650 i året. Men hvorfor stoppe på 650? USA risikerer å bruke opp et helt års produksjon i løpet av noen uker med intense kamphandlinger.

Financial Times

Irans missil- og droneangrep er en svært farlig utvikling i krigen etter Hamas’ angrep på Israel den 7. oktober i fjor. Nå bør Israel lytte til sine allierte, som oppfordrer landet til tilbakeholdenhet.

Die Welt

Antallet leger som utfører aborter har faktisk falt betydelig i Tyskland. Leger selv oppgir trakassering som en grunn. Dette er en svært konkret konsekvens av en konflikt som har fått dramatiske dimensjoner, ikke bare i USA.

Dagens Industri

Onsdag ble den 39-årige Mikael skutt foran øynene på sin 12-årige sønn etter at han hadde konfrontert en væpnet ungdomsgjeng. Bak den umiddelbare tragedien belyser mordet et stort samfunnsproblem, også for næringslivet. Om ikke befolkningen står opp mot de kriminelle svekkes den sosiale tilliten, som er ett av Sverige fremste konkurransefortrinn.