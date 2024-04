Norge gir 745 millioner kroner i nødhjelp til Ukraina og naboland

– Dette er en viktig pakke. Vi vil med denne minne om at i tillegg til militærhjelpen, er Norge også en sivil og humanitær aktør i Ukraina, sier Eide.

Midler til Moldova

Ukrainas nabo i sørvest, Moldova, er særlig prioritert i den nye bistandspakken.

Moldova er et av landene som har mottatt flest flyktninger i forhold til landets innbyggertall. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har over 6,3 millioner mennesker flyktet dit fra Ukraina.

– Dette er et land og en regjering som prøver å ha en kurs mot Vesten, men som opplever press fra Russland, sier Eide.

Han påpeker at Moldova er tett på krigen i Ukraina, både ved at landet er nærme i avstand, men også fordi russiskvennlige kretser har okkupert deler av landet.

– Det er viktig å støtte Moldova uansett, men det er også viktig å se landet i lys av det som skjer i Ukraina – en kamp mellom vestlige demokratiske verdier og Russlands militære regime, sier utenriksministeren.

Tirsdag kveld tar Eide turen videre fra Odesa til Moldova. Onsdag skal ha møte Moldovas president Maia Sandu.

Mer militærutstyr

På tirsdagen møtes med marinesjefen snakket han og Eide om hvordan de kan bygge opp kystforsvaret – også med hjelp fra Storbritannia.

– Det er ganske imponerende hva de får til, sier han, men understreker at Ukraina trenger mer luftvern.

Dagen før var Eide i hovedstaden Kyiv. Der møtte han både president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba.

I en felles pressekonferanse med Kuleba sa han at ingen gjør nok for Ukraina akkurat nå, men at Norge og flere land ser på muligheter for å levere mer og bedre militært utstyr.

Det er luftvernutstyr, blant annet det norske NASAMS-systemet og amerikanske Patriot, Ukraina etterlyser.

