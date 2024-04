Hugh Grant inngår forlik med The Sun – fryktet sakskostnadene

Hugh Grant sier han ikke ønsket å inngå forlik og ønsket å få anklagene mot avisen testet i rettssalen. Men skulle det skje at han fikk mindre i erstatning etter en rettssak enn det Rupert Murdochs nyhetsgruppe, som eier avisen, tilbød ham, måtte Grant betale omkostningene for begge parter. Slik er reglene – og det advarte hans advokater ham om.

– Rupert Murdochs advokater er svært kostbare. Selv om alt ble bevist i retten, ville jeg likevel svart for noe som nærmer seg 10 millioner pund i omkostninger. Jeg stopper foran det gjerdet, konstaterer skuespilleren.

Felles sak med prins Harry

Hugh Grant gikk til sak med News Group Newspapers sammen med prins Harry. Selv om saken hans var godkjent til å tas opp i Londons High Court i januar, opplyste skuespilleren onsdag at han har bestemt seg for å inngå forlik med mediehuset.

«Love Actually»- og «Notting Hill»-kjenningen er blitt en aktiv lobbyist for pressereformer etter at telefonavlyttingsskandalen først ble kjent for mer enn et tiår siden.

– News Group hevder de er fullstendig uskyldige i tingene jeg beskyldte The Sun for å ha gjort. Slik det er vanlig med uskyldige mennesker, tilbyr de meg en enorm pengesum for å holde dette unna rettssalen, skrev Hugh Grant på X , gjengitt i sin helhet av Variety.

– I begges interesse

News Group Newspapers hevder på sin side at avtalen ble inngått «uten innrømmelse av skyld». En talsperson sier at det er i begge parters interesse å ikke gå videre til en kostbar rettssak.

Nyhetsgruppen har hele tiden benektet at ansatte i The Sun har gjort noe galt, og har inngått forlik i mer enn 1300 saker – i tillegg til ytterligere 300 gjennom sitt eget kompensasjonsskjema. Hele tiden uten å medgi noen skyld, skriver Reuters videre.

Grant sier han vil bruke erstatningsbeløpet på lobbygrupper som Hacked Off, som kjemper for en ansvarlig presse.

(NTB)