DI: – Beredskapssosialisme fra venstresiden

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Fortsetter dagens trend i Ukraina, vil Russland vinne krigen. Vladimir Putin vil ta hele landet, slik han planla da han prøvde å ta Kyiv. Han har ingen grunn til å forhandle nå som USA ligger an til å snu ryggen til Ukraina.

Financial Times

Storbritannia kan ikke ha et offentlig tjenestetilbud på linje med andre land i Europa hvis skattenivået skal legges på nivå med USA. Hvis landet fortsetter å ignorere denne kjensgjerningen, vil problemene bare eskalere.

Die Welt

Et luftangrep mot det iranske atomprogrammet har vært diskutert og planlagt i flere år, men vil bli oppfattet som et ekstremt svar på Irans rakettangrep mot Israel. Joe Biden vil neppe ha et armageddon i Midtøsten når amerikanerne skal gå til valg.

Dagens Industri

Venstresiden og Socialdemokraterna benytter sikkerhetsargumenter for økt statlig kontroll over alt fra banker til dagligvare, strømmarkedet, infrastruktur og jernbane. Paritet snakker om å ta tilbake kontrollen i en landsomfattende beredskapssosialisme. Men i en konflikt er det høyteknologi, private selskaper, handel og finansmarkeder som sikrer forsyninger og forsvar.