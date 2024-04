SV + Høyre i skattepolitikken = sant?

Det ble nylig fremmet et forslag (representasjonsforslag 135 S) om bedre rammevilkår for investeringer i teknologi. Forslaget begrunnes med at det er for få selskapsetableringer i Norge, virksomheter sliter med vekst og tilgang på risikovillig kapital i tidlige faser, og Norge mangler risikokapital i andre sektorer enn olje, laks og eiendom. Omstillingen av norsk økonomi krever investeringer i teknologi, og for å legge til rette for slike investeringer skal det gis nye og bedre rammebetingelser i form av redusert formuesskatt.

Bernard Getz Foto: Ro Sommerset

Per i dag er enkelte immaterielle rettigheter unntatt formuesskatt, som goodwill, know-how og eierskap til eget åndsverk eller egne patenter som ikke er blitt omsatt. Slike poster er per i dag ikke formuesskattepliktige, da de er vanskelig å omsette og å verdsette.

Null formuesskatt på teknologi

Representantforslaget går ut på at all teknologi skal unntas formuesskatt. Begrunnelsen for forslaget er at formuesskatten ellers kan treffe viktige teknologiorienterte oppstarts- og vekstselskaper som har høy verdi på papiret, men som har lav eller ingen inntjening når skatten forfaller.

Forslaget er altså for det første begrunnet i skatteevneprinsippet. I Zimmers lærebok står følgende om skatteevneprinsippet:

«Sentralt i dag står skatteevneprinsippet, det vil si prinsippet om at skattebelastningen skal fordeles ut fra subjektenes evne til å bære den. Denne evnen avhenger ikke bare av inntektens størrelse, men også av skattyters formue, forsørgelsesbyrde o.l. Heller ikke dette prinsippet er særlig presist, men det peker blant annet på at inntektsskatt bør utskrives på nettoinntekt; for i den grad bruttoinntekten går med til å dekke kostnader som er pådratt for å skape inntekten, gir den ingen skatteevne.

Forslaget skal videre stimulere investorer til å plassere penger i teknologi. I Zimmers grunnleggende lærebok om skatterett sies også følgende om bruk av skatteretten til å påvirke borgernes adferd: