Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Dommeren i hysjpengesaken har utstedt en ordre der Donald Trump nektes å snakke offentlig om mulige vitner og rettsansatte. Juryen er det grunn til å beskytte, men hvorfor skjerme Michael Cohen, Trumps tidligere advokat? For han er selv på TV, i alle kanaler.

Financial Times

Det israelske angrepet mot en flybase i Iran var kalibrert for å unngå en ytterligere eskaleringen av konflikten i Midtøsten. Det innebærer at regionen har tatt et steg vekk fra avgrunnen, men faren for feilberegninger består.

Die Welt

De romantiske verkene til maleren Caspar David Friedrich ble misbrukt og feiltolket under både første og andre verdenskrig. Men med en utstilling av maleren i Berlin burde han være relevant for dagens miljøvernere og sivilisasjonskritikere, med tanke på malerens nærmest religiøse forhold til fjell og trær.

Dagens Industri

Med 3,2 prosent vokser økonomien i Russland raskere enn i alle utviklede økonomier, slo det internasjonale valutafondet IMF fast forrige uke. Men disse tallene må ikke omverdenen la seg blende av. På lang sikt er Vladimir Putins krigsøkonomi like skjør som den sovjetiske planøkonomien.