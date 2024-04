FT: – Det er sårbarheter i banksektoren

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal



Dårlige idéer dør aldri. I stedet drar de til California og blir satt ut i livet. Der har en komité i delstatssenatet vedtatt å sette opp et direktorat for å utbetale erstatninger til etterkommere av slaver.

Financial Times

Rapportene fra forrige ukes møter i IMF og Verdensbanken var optimistiske, men beslutningstakere må fortsatt følge med på utestående risiko for det globale finanssystemet. Det er også sårbarheter i banksektoren. Blant annet har prisene på næringseiendom gått ned siden covid-19 startet.

Die Welt

Etter Vladimir Putins angrep på Ukraina vil Tyskland og EU bli uavhengig av energileveranser fra udemokratiske regimer. Båndene til Russland er kuttet, men til Aserbajdsjans Ilham Alijev er de styrket. I likhet med Putin er han en autoritær enehersker som undertrykker ytringsfriheten og fører krig mot naboland.

Dagens Industri

Det har vært mange utredninger av gårdssalg av alkohol, det vil si salg til forbrukere for hjemmekonsum. Socialdepartementet skal nå ha tatt frem et forslag der knapt noen får solgt noe som helst. For da må bryggeriet ha dyrket sitt eget korn og humle.