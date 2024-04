EU skjerper reglene for emballasje – usikre følger for panteordningen

Men ifølge en talsperson for EU-parlamentet trenger ikke norske drikkevareprodusenter uroe seg for panteordningen.

– EUs mål er ikke å ødelegge for systemer som fungerer, beroliger vedkommende overfor NTB.

Senere onsdag vil den nye emballasjeforordningen etter alle solemerker bli vedtatt av EU-parlamentet. Da gjenstår bare en formell godkjenning i EUs ministerråd før forordningen trer i kraft.

Næringslivet bekymret

Den siste tiden har både næringslivet og politikere uttrykt sterk bekymring for at de nye EU-reglene vil innebære at norske plastflaskeprodusenter må gå tilbake til god, gammeldags flaskevask.

Den nye forordningen stiller nemlig krav til såkalt ombruk av ti prosent av drikkeemballasje som sendes ut på markedet.

Dette er noe man i Norge har gått bort fra de siste 10–15 årene. I stedet presses plastflasker og bokser sammen, før materialet sendes til gjenvinning.

Å bygge opp en ombruksordning i tillegg, ville koste store summer i ombygging og betydd økte utslipp i form av vask og transport.

Kan få unntak

Men ifølge EU-parlamentets talsperson gjelder ikke de nye reglene dersom man innen 2026 kan dokumentere at 80 prosent av flasker og bokser blir samlet inn.

– De blir ikke nødt til å sette opp et retursystem for ombruk dersom de kan demonstrere at nåværende praksis er bra nok for å nå målet, sier talspersonen.

I Norge er returandelen på den vanligste formen for brusflasker, såkalte PET-flasker, allerede oppe i 97 prosent, ifølge NHO.