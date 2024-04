FT: – Situasjonen på grensen er desperat

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

De republikanske senatorene som stemte for støttepakken til Ukraina fortjener honnør. Dette er en korreksjon av Joe Bidens svake Ukraina-strategi, og den kom på høy tid. Nå må Biden vise at han har en plan for å bedre situasjonen på bakken.

Financial Times

I et øyeblikk av tverrpolitisk enighet ble det flertall i Representantenes hus for å hjelpe Ukraina. Enigheten stanset imidlertid da huset skulle vedta tiltak for å styrke grensen mot Mexico. Der er situasjonen desperat. Både grensepoliti og delstater i sør sliter med å håndtere de enorme antallene innvandrere fra Latin-Amerika.

Die Welt

Hjelpeapparatet skaffer palestinerne godt betalte jobber, og bidrar til å sementere flyktningstatusen i all evighet. Tyskland bør stanse utbetalingene til UNRWA og kreve at organisasjonen blir oppløst. I stedet må de rike arabiske oljestatene kjenne sin besøkelsestid.

Dagens Industri

Hva slags fred er Vesten beredt til å støtte i Ukraina? Et svar finnes muligens i det vesttyske prejudikatet, der øst ble okkupert av Sovjetunionen. Vest fikk bli med i EU og Nato, og ble en militær frontlinje mot øst.