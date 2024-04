Innleiesøksmål opp i juni

Saken der ni bemanningsbyråer har gått til erstatningssøksmål mot staten skal opp for EFTA-domstolen 19. juni. Det opplyser advokat Nicolay Skarning i advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig i en epost til NTB.

– Saken er berammet til 19. juni i år, og de skriftlige innleggene gir et godt grunnlag for den kommende dommen i EFTA-domstolen, sier Skarning, som representerer bemanningsbyråene til NTB.

Snur ikke

I forrige uke sendte Regjeringen sitt partsinnlegg til EFTA-domstolen, der regjeringen fastholder at regelverksendringene som trådte i kraft i 2023 om bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsbransjen er i tråd med EØS-retten. «Regjeringen, med stortingsflertallets tilslutning, har hele tiden ment at innstramningene ligger innenfor det handlingsrommet Norge har etter EØS-avtalen. Prosessen for Oslo tingrett og EFTA-domstolen, endrer ikke denne vurderingen», heter det i meldingen fra Regjeringen.

De ni bemaningsbyreåene krever rundt 40 millioner kroner i erstatning fra staten, ettersom de mener at lovendringen som fjerner muligheten bedrifter har til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter er i strid med EØS-reglene.

Tre prosesser

Dette er én av til sammen tre pågående prosesser knyttet innleiereglene.

Etter flere klager, både fra aktører og bransjeforeningen SMB Norge, har ESA åpnet en sak mot Norge. Denne er under behandling, og kan etter hvert sendes til EFTA-domstolen.

Samtidig har 16 bemanningsforetak forsøkt å stoppe innleiereglene gjennom en midlertidig forføynings-sak i retten. Bemanningsforetakene tapte både i tingretten og lagmannsretten, men nylig sendte Høyesteretts ankeutvalg saken tilbake til lagmannsretten på grunn av en saksbehandlingsfeil.