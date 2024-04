Det har vært en rivende utvikling på det internasjonale skatteområdet de siste årene. Mye har vært bra. OECD og G20-landene har gått i spissen for å tette skattehull og sørge for at inntekter i større grad skattlegges der de skapes. Det siste er at alle konsern med en samlet omsetning på minst 750 millioner euro må betale en minimumsskatt på 15 prosent i alle land med virksomhet. Norge innførte disse reglene i den nye suppleringsskatteloven med virkning fra og med 2024.

Advokat: Ståle Wangen i PWC. Foto: Sturlason

En konsekvens av denne internasjonale satsingen er at mange land har endret lokale skatteregler, skatteavtaler, rapportering og dokumentasjonskrav. Når noen land skjerper reglene for å sikre skatteprovenyet, må andre land gjøre det samme for å unngå å miste en bit av den internasjonale skattekaken. Dette skaper en internasjonal dominoeffekt, og gir utfordringer for dem som driver grenseoverskridende virksomhet. De møter stadig nye regler, og det er ikke enkelt å holde tritt. Konsekvensene kan bli store.

Advokat: Eivind Faafeng Falck Ytter i PwC. Foto: Sturlason

Internprising i Danmark

Et eksempel på slike utfordringer er dokumentasjonsreglene for internprising i Danmark som ble innført fra og med inntektsåret 2021. Dersom et norsk selskap har en filial eller selskap i Danmark, er det obligatorisk å sende inn internprisingsdokumentasjon senest 60 dager etter fristen for innsending av skattemeldingen. Dersom man skulle være så uheldig å krysse av feil i skattemeldingen og rapportere at man ikke er pliktig til å sende inn slik dokumentasjon, vil man få en bot på 250.000 danske kroner. I tillegg vil det ilegges en bot på ytterligere 250.000 danske kroner, for manglende innsendelse av dokumentasjon. Danske skattemyndigheter kan i tillegg fastsette inntekten ved skjønn og ilegge 10 prosent tilleggsskatt. Reaksjonene ilegges pr. selskap pr. år, og kan medføre store beløp uavhengig av størrelsen på den danske virksomheten.