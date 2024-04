WSJ: – Stagflasjon er et politisk drapsvåpen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Demokratisk innstilte økonomer og deres venner i mediene har lenge hevdet at velgerne ikke gir president Joe Biden nok ære for veksten i amerikansk økonomi. Men kanskje har velgerne rett likevel? BNP-vekst på 1,6 prosent i første kvartal er en betydelig nedgang fra fjoråret. Svak vekst og økende prisvekst er tegn på stagflasjon. Politisk er det et drapsvåpen.

Financial Times

I USA har selskaper lenge brukt ikke-konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Det har hindret ansatte fra å gå over til konkurrenter eller starte for seg selv. Men slike klausuler har over tid utvidet seg fra høytstående fagfolk til millioner av lavtlønte ansatte. Denne uken ble praksisen forbudt. Det var på høy tid.

Die Welt

Forbundskansler Olaf Scholz synes alle innspill om skatt fra næringslivet er sutring. Men faktum er at skatten på arbeid har svekket Tyskland som investeringsland. For øyeblikket er ikke Tyskland verdt prisen.

Dagens Industri

USA er på vei til å forby TikTok med henvisning til datasikkerhet og nasjonal sikkerhet. EU bør ikke følge samme vei. Hvis vi forbyr TikTok, er vi på vei utforbakke.