Planen er at forsvarsminister Lloyd Austin skal presentere pakken når han fredag er i videomøte med kolleger fra Europa og andre land i kontaktgruppen for Ukraina – kjent som Ramstein-gruppen – sier amerikanske kilder.

Den kommende pakken er en del av et program for langsiktig støtte til Ukraina, og det kan ta måneder og opptil flere år før våpnene er på plass i Ukraina.

Støtteprogrammet er allerede etablert, men har slitt med pengemangel så lenge et vedtak om mer hjelp fra USA sto fast i Kongressen. Etter at USAs folkevalgte denne uken sa ja til 61 milliarder dollar mer i støtte til det krigsherjede landet, ga president Joe Biden raskt sitt formelle samtykke onsdag. Kort tid etter gikk den første forsendelsen med nye våpen for til sammen 1 milliard dollar av gårde. Den inneholdt blant annet artillerigranater.

Pakken Austin er ventet å presentere fredag innebærer at USAs forsvarsdepartement kan bestille våpen fra forsvarsindustrien på vegne av Ukraina, innenfor pakkens økonomiske ramme.

I en videotale torsdag sa president Volodymyr Zelenskyj at han ønsker å utvide kapasiteten til Ukrainas forsvarsindustri. Han ba om investeringer fra land som ikke selv kan produsere våpen til det krigsherjede landet.

Parkerer stridsvogner

Meldingen om den nye våpenpakken kommer samtidig som Ukraina parkerer Abrams M1A1-stridsvognene USA har levert, blant annet fordi russiske droner gjør det vanskeligere å unngå å bli angrepet.

I januar i fjor gikk USA med på å levere 31 Abrams M1A1 etter at Ukraina i lengre tid hadde påpekt at stridsvognene – som koster rundt 10 millioner dollar per stykk – var avgjørende får bryte gjennom de russiske linjene.

Siden den gang har forholdene på slagmarken endret seg betydelig, ikke minst på grunn av Russlands omfattende bruk av droner til etterretning og til direkte stridshandlinger. Det har gjort det vanskeligere for ukrainerne beskytte stridsvognene, som lett kan bli oppdaget og angrepet av droner.

Fem av Abrams-stridsvognene er hittil gått tapt.

Nå blir stridsvognene flyttet vekk fra fronten inntil videre. Fremover skal USA jobbe sammen med Ukraina for å oppdatere taktikken, sier USAs viseforsvarssjef Christopher Grady.

