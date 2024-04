Blinken sa at han hadde «omfattende og konstruktive» samtaler med Wang Li i fem og en halv time.

En amerikansk tjenestemann sier at Blinken tok opp en rekke temaer der USA og Kina har avvikende standpunkter: forholdet til Russland og Taiwan og internasjonal handel.

Stabilisering

Wang tok imot Blinken i statens gjestehus i byens eldste hager. Wang sa til Blinken at forholdet mellom verdens to største økonomier begynner å stabilisere seg, særlig etter at presidentene Joe Biden og Xi Jinping møttes i San Francisco i november.

– Men samtidig er det slik at de negative faktorene i vårt forhold øker og blir flere, sa Wang.

Han sa at Kinas legitime rett til å utvikle seg er på rimelig måte blitt undertrykket og at landets kjerneinteresser blir utfordret. Wang ba om gjensidig respekt for det som er avgjørende viktig for hver land.

Oppriktighet

– Skal Kina og USA fortsette på veien mot stabilitet eller vende tilbake til en situasjonen med en nedadgående spiral? Dette er det viktigste spørsmålet som står framfor oss. Det vil teste vår oppriktighet og vår evne til å gå framover, sa den kinesiske utenriksministeren.

Blinken tok blant annet opp amerikanske bekymringer over at Kina støtter Russlands krigføring i Ukraina med leveranser av militært utstyr. Utenriksministeren sa at de to land må håndtere sitt forhold på en ansvarlig måte og videreføre saker som de to presidentene ble enige om på møtet i San Francisco.

